Covid, lockdown generale in Alta Austria e a Salisburgo

Afp

In seguito al drastico peggioramento dei dati della pandemia di Covid, da lunedì in Alta Austria e nel Land Salisburgo scatterà un lockdown generale per tutta la popolazione e non solo per i non vaccinati. L'incidenza settimanale su 100mila abitanti nel Land Salisburgo è di 1.672 casi e in Alta Austria di 1.557. "Non abbiamo più margini di manovra -ha detto il governatore dell'Alta Austria Thomas Stelzer -. Il lockdown durerà alcune settimane".