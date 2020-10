Covid, leader dell'Olp Saeb Erekat è in coma

Afp

Il segretario generale dell'Olp, Saeb Erekat, "è in coma". Lo ha reso noto l'ospedale Hadassah di Gerusalemme, dove Erekat, 65 anni, è ricoverato da domenica a causa del Covid-19. "Ha trascorso una notte tranquilla - si legge in un comunicato dell'ospedale -, ma lunedì mattina le sue condizioni sono peggiorate. In seguito a una crisi respiratoria, adesso è in coma ed è sottoposto a ventilazione",