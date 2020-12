Covid, le aziende farmaceutiche: immunità di gregge da estate 2021

IPA

"Auspicabilmente, se i governi saranno pronti, cominceremo a vedere l'effetto dell'immunità di gregge già nell'estate del 2021 in alcuni Paesi". Lo ha detto Thomas Cueni, direttore della Federazione internazionale delle aziende e associazioni farmaceutiche in un media briefing organizzato a Ginevra. "Per l'estate del 2022 potremo sperare di vedere gran parte del mondo raggiungere l'immunità", ha aggiunto.