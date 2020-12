Covid, l'Austria verso il terzo lockdown totale

Afp

Per frenare la pandemia di coronavirus l'Austria va verso il terzo lockdown totale, dopo quello in primavera e quello a novembre. Il governo si confronterà in videoconferenza con i laender per fermare nuovamente l'intero Paese dal 27 dicembre al 10 gennaio. Chiuderanno negozi ed esercizi pubblici e ci sarà un coprifuoco di 24 ore al giorno. A questo punto salterebbe anche la riapertura degli impianti sciistici, prevista per il 24 dicembre.