Covid, l'arena del sumo di Tokyo messa a disposizione per vaccinazioni

Ansa

La storica arena del sumo di Tokyo, il Ryogoku Kokugikan, verrà messa a disposizione per accelerare la campagna di vaccinazione in Giappone contro il Covid. Lo hanno deciso le autorità comunali del quartiere di Sumida, situato a ovest della capitale. Lo stadio sarà accessibile per l'inizio dell'immunizzazione della fascia della popolazione con più di 65 anni di età, a partire dal primo aprile.