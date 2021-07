Covid, a Sydney picco di casi di variante Delta: morta una donna

Ansa

Una 90enne è la prima vittima dell'ondata di Covid-19 in corso in Australia con un picco a Sydney, la più grande città del Paese, dove è prioritaria la variante Delta. Le autorità hanno segnalato 77 nuovi casi, un record per l'anno in corso. Sydney è ora alla sua terza settimana di lockdown, ma il numero di contagi continua a crescere. L'Australia ha registrato, dall'inizio della pandemia, poco più di 31mila contagi e 911 morti.