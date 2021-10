Covid,la Svizzera non allenterà le restrizioni attualmente in vigore

Ansa

Il governo svizzero ha reso noto di non voler allentare le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus a causa del rischio elevato di una nuova ondata di contagi. In particolare, l'esecutivo ha escluso di rimuovere l'obbligo di mostrare un certificato di vaccinazione o di guarigione per accedere a locali, ristoranti ed eventi negli spazi chiusi, almeno fino a novembre.