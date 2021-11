Covid, stretta di Johnson contro la variante Omicron: molecolare e isolamento per chi entra in Gran Bretagna

In Gran Bretagna il premier Boris Johnson si è deciso a inasprire le norme anti-Covid per contrastare la diffusione della variante Omicron. Previsto un test molecolare obbligatorio, con quarantena fino al risultato, per chi entra nel territorio britannico. Introdotto inoltre l' obbligo della mascherina nei negozi e sui trasporti pubblici. Le regole dovrebbero essere varate nei prossimi giorni e saranno riviste entro le prossime tre settimane.

Primi due casi di variante Omicron - In Inghilterra, infatti, sono stati confermati i primi due casi di coronavirus legati alla nuova variante Omicron. Sono stati segnalati a Nottingham e a Chelmsford, nell'Essex. Lo ha reso noto il ministro della Sanità Sajid Javid, aggiungendo che i due contagiati sono in isolamento e che sono casi collegati. Il ministro ha aggiunto che saranno effettuati test mirati nelle aree in cui sono stati identificati i due casi, nella cittadina di Brentwood, nella contea dell'Essex, e a Nottingham, nelle Midlands.

Le nuove norme - "Sembra che la variante Omicron si diffonda molto rapidamente e possa trasmettersi tra due persone completamente vaccinate", ha detto Johnson in una conferenza stampa in cui ha annunciato le nuove misure restrittive. Johnson ha sottolineato che le persone potranno continuare a viaggiare, ma al rientro dovranno sottoporsi a un test molecolare entro il secondo giorno e autoisolarsi fino a quando non avranno un risultato negativo.

"Non sappiamo quanto saranno efficaci i nostri vaccini" - Il premier britannico ha affermato che tutti i contatti stretti di un caso positivo di Omicron dovranno autoisolarsi per 10 giorni indipendentemente dal proprio stato di vaccinazione. "Non sappiamo quanto saranno efficaci i nostri vaccini" contro la nuova variante, "ma abbiamo buone ragioni per credere che forniranno almeno una certa misura di protezione", ha aggiunto Johnson, informando di aver dato mandato al ministro della Sanità di chiedere agli scienziati di valutare la possibilità di offrire il booster con un intervallo ridotto rispetto alla seconda dose.

I casi delle ultime 24 ore - La Gran Bretagna ha registrato nelle ultime 24 ore altri 131 decessi per il coronavirus e 39.567 casi, secondo i dati diffusi dal governo.