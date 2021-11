Covid, la Slovacchia impone il lockdown ai non vaccinati

Ansa

La Slovacchia impone il lockdown ai non vaccinati contro il Covid. Lo ha detto il primo ministro Eduard Heger. Con la nuova stretta, in vigore da lunedì per 3 settimane, solo le persone immunizzate o guarite negli ultimi sei mesi potranno entrare in ristoranti, centri commerciali, negozi con beni non essenziali, partecipare ad attività sportive ed eventi pubblici. Scatta anche l'obbligo di testare i non vaccinati sul lavoro nelle regioni più colpite.