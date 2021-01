Covid, la Gran Bretagna vieta arrivi da Portogallo e Sudamerica

Ansa

La Gran Bretagna ha annunciato l'introduzione, da venerdì, del divieto d'ingresso per tutti coloro che viaggiano dal Portogallo e dal Sudamerica. La decisione è arrivata dopo l'allarme degli scienziati britannici sui rischi legati a un'ulteriore variante più aggressiva del Covid, individuata di recente in Brasile e in Sudafrica.