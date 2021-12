Covid, la Germania proibisce i botti di Capodanno

ansa

La vendita di fuochi d'artificio e botti sarà proibita anche quest'anno in Germania a San Silvestro, a causa dell'emergenza Covid. E' la decisione raggiunta durante la conferenza Stato-Regioni organizzata con Angela Merkel e Olaf Scholz per fare il punto sulla pandemia. La misura, già adottata nel 2020, ha lo scopo di non opprimere ulteriormente il sistema sanitario già sotto pressione per il coronavirus.