Covid, la Francia a Ue e Usa: "Subito 13 milioni di vaccini all'Africa"

Ansa

Il presidente francese Emmanuel Macron ha esortato Ue e Stati Uniti a inviare "rapidamente" 13 milioni di dosi di vaccino all'Africa per immunizzare i suoi 6,5 milioni di operatori sanitari. "Se ci riuscissimo velocemente sarebbe un successo. Bisogna fare in modo che tutti i Paesi, quelli poveri e quelli in via di sviluppo, abbiano il vaccino", ha sottolineato il capo dell'Eliseo.