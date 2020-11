Covid, la Fed restituirà al Tesoro Usa fondi come richiesto 

-afp

La Fed restituirà al Tesoro i fondi non usati di alcuni dei suoi programmi di emergenza avviati per la pandemia di coronavirus, come richiesto dal segretario Steven Mnuchin. Lo afferma il presidente della banca centrale Usa, Jerome Powell. "Restituiremo i fondi non usati nell'ambito dei programmi del Cares Act in considerazione della loro scadenza alla fine dell'anno", sottolinea Powell.