Si sono presentati sul posto di lavoro senza essere vaccinati tre dipendenti della Cnn , negli Usa, e per questo sono stati licenziati. Come riporta il New York Times, Jeff Zucker , il presidente della media company, ha informato dei fatti i dipendenti con una nota, ricordando che il vaccino è obbligatorio per coloro che lavorano in presenza o sul campo a contatto con altri dipendenti.

"Voglio essere chiaro, su questo la nostra posizione è di tolleranza zero", ha scritto Zucker, responsabile per News e Sport presso la WarnerMedia, stando alla nota interna di cui ha preso visione il New York Times.

Zucker non ha specificato le mansioni dei dipendenti né come siano stati scoperti. La Cnn, infatti, non chiede una prova di avvenuta immunizzazione, ma si basa sulle dichiarazioni dei lavoratori. Prassi che potrebbe cambiare nelle prossime settimane, come sottolineato dal presidente della media company. Zucker ha anche aggiunto che più di un terzo dei membri dello staff è tornato regolarmente in sede.