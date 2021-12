Covid, l'Onu: "40 Paesi non hanno vaccinato nemmeno il 10% della popolazione"

Ansa

Due mesi fa l'Oms ha presentato una strategia per vaccinare il 40% delle persone nel mondo entro fine anno e il 70% entro la metà del 2022. A pochi giorni dalla scadenza "tuttavia 98 Paesi non hanno raggiunto l'obiettivo e 40 non hanno vaccinato nemmeno il 10% della loro popolazione". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, precisando che nelle nazioni a basso reddito meno del 4% della popolazione è completamente vaccinato.