Covid, l'Irlanda elimina quasi tutte le restrizioni

Ansa

L'Irlanda si accoda alla vicina Gran Bretagna ed elimina a partire da sabato quasi tutte le restrizioni anti-Covid introdotte per far fronte alla variante Omicron, il cui picco è stato superato. La decisione è stata annunciata dal primo ministro Micheal Martin in un discorso televisivo alla Nazione. Da questo fine settimana, quindi, nei pub e ristoranti irlandesi si torna alla normalità e ai clienti non verrà più chiesto il Green pass. Vengono inoltre eliminati l'indicazione al distanziamento sociale e i limiti di spettatori agli eventi all'aperto e al chiuso.