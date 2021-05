Covid, l'India chiede ai social di rimuovere "variante indiana"

Il governo indiano ha chiesto alle piattaforme di social media di rimuovere tutti i contenuti che fanno riferimento alla "variante indiana" del coronavirus, sostenendo che l'Oms non ne avrebbe mai fatto menzione in questi termini. La variante B.1.617, rilevata per la prima volta in India, è considerata responsabile di gran parte di una devastante ondata di Covid-19 che ha colpito le nazioni dell'Asia meridionale nelle ultime settimane.