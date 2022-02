Covid, l'esercito Usa allontana i soldati non vaccinati

ansa

L'esercito degli Stati Uniti ha iniziato ufficialmente a "separare" i soldati che non si sono vaccinati contro il Covid-19. Il termine "separare" nel codice militare include sia "allontanare" dal servizio attivo sia "congedare". "Con effetto immediato - si legge in una nota - i soldati che hanno rifiutato l'ordine legittimo di venire vaccinati contro il Covid e che non hanno una richiesta di esenzione ancora pendente o che è stata accettata" saranno separati dall'esercito e potenzialmente congedati.