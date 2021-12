Covid, l'Austria estende il lockdown fino all'11 dicembre

Ansa

In Austria il lockdown, imposto inizialmente il 22 novembre per 10 giorni, è stato formalmente esteso fino all'11 dicembre. Con il via libera al prolungamento delle misure, il Parlamento di Vienna ha anche approvato la chiusura anticipata dei negozi, che da martedì dovranno abbassare la saracinesca entro le 19. Dopo l'11 dicembre è probabile che le restrizioni restino attive solo per i non vaccinati.