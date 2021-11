Covid, l'Austria annuncia il lockdown duro per i non vaccinati

Afp

In Austria, forse da lunedì, scatterà il lockdown duro per i non vaccinati. Lo ha annunciato il cancelliere Alexander Schallenberg. I non vaccinati potranno uscire di casa solo per il lavoro, per acquisti di prima necessità e per "fare due passi", ha spiegato Schallenberg. Ci saranno tuttavia verifiche a campione perché "non viviamo in uno Stato di polizia, non possiamo e vogliamo controllare ogni angolo di strada".