Covid, Johnson: fare scelte coraggiose per la ripresa britannica

Per far uscire la Gran Bretagna dalla crisi Covid servono "decisioni grandi e coraggiose". E' l'invito rivolto dal premier, Boris Johnson, ai conservatori a poche ore dall'inizio della conferenza del partito a Manchester. Lo slogan dell'evento, Build Back Better (cioè ricostruire meglio di prima) "vuol dire che vogliamo che le cose cambino e migliorino mentre si riparte", ha detto il primo ministro.