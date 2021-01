Covid, Johnson: "Dolore inesprimibile per 100mila morti in Gb"

IPA

Boris Johnson ha ufficializzato il superamento dei 100mila morti per Covid in Gran Bretagna, ammettendo che si tratta di "un dolore difficile da esprimere" e rivolgendo "le condoglianze" a tutti coloro che hanno perduto persone care, spesso "senza neppure poter loro dire addio". Il premier britannico ha definito la pandemia come la "più grande crisi affrontata dalla seconda guerra mondiale".