Covid, Israele riapre ai turisti dal primo marzo: anche ai non vaccinati

Dal primo marzo Israele apre a tutti i turisti, vaccinati contro il coronavirus e non.

Per entrare nel Paese sarà necessario però sottoporsi a due test Pcr, uno prima della partenza e uno dopo lo sbarco in Israele. I cittadini israeliani che entrano nel Paese, invece, dovranno solo sottoporsi al tampone all'arrivo, cade quindi l’obbligo di un test antigenico prima di salire in aereo.