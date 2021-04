Covid, Israele: "Dal 18 aprile stop all'obbligo di mascherina all'aperto"

Covid, prove di normalità in Israele: bar e ristoranti aperti grazie a vaccinazione Afp 1 di 5 Afp 2 di 5 Afp 3 di 5 Afp 4 di 5 Afp 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Da domenica 18 aprile in Israele non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. E' quanto stabilito da una direttiva del ministero della Sanità. La norma fu introdotta circa un anno fa per arginare la diffusione del Covid-19. Resta, invece, in vigore l'obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza al chiuso.