Covid, in Slovenia crescono i contagi ma il governo esclude chiusure

-afp

Il governo sloveno non ha alcuna intenzione di chiudere nuovamente la vita pubblica per la ripresa dei contagi da Covid né di interrompere le attività produttive. Lo ha detto il premier Janez Jansa. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi in Slovenia sono stati 1.093, con un tasso di positività del 21,2%. E' la prima volta che i contagi superano di nuovo quota mille da fine aprile. E' vaccinato con due dosi poco meno del 44% della popolazione.