Covid, India: i contagi superano la soglia dei 25 milioni

Ansa

L'India ha superato i 25 milioni di casi di coronavirus: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia nel Paese si contano ad oggi 25.228.996 contagi, inclusi 278.719 decessi. L'India ha fatto sapere che non riprenderà l'export di vaccini anti-Covid almeno fino a ottobre per riservare i preziosi sieri per uso domestico.