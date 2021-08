Covid, in Brasile la curva di morti e contagi inizia a scendere

Afp

In Brasile inizia ad abbassarsi la curva di casi e decessi per coronavirus. Nelle ultime 24 ore nel Paese si sono registrati 20.554 nuovi casi, facendo salire a 19.935.132 il bilancio complessivo dall'inizio della pandemia. La media è stata di 35.645 infetti al giorno durante l'ultima settimana, il 12% in meno rispetto a 14 giorni fa. La media delle vittime è stata invece di 984 morti al giorno nell'ultima settimana, la più bassa da gennaio.