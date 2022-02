Covid, in Vietnam riaprono le scuole dopo un anno di stop

Afp

Il Vietnam riapre le scuole che da quasi un anno erano chiuse per l'emergenza Covid. Oltre 17 miilioni di studenti potranno così tornare in classe entro metà febbraio, mentre nella capitale Hanoi la ripresa è prevista già da martedì. Intanto le autorità sanitarie si preparano ad avviare la campagna vaccinale per i minori a partire da 5 anni, e il governo ha annunciato di voler acquistare 21,9 milioni di dosi del siero pediatrico prodotto da Pfizer-BioNTech.