Covid, in Spagna dopo un mese calano i ricoveri in terapia intensiva

Ansa

Per la prima volta da un mese è in calo il tasso di occupazione di posti letto nelle terapie intensive da parte di pazienti Covid in Spagna. Attualmente il tasso è del 21,5% (-0,5% rispetto a lunedì). Calano anche i ricoveri in reparti ordinari (dall'8,83% all'8,48%) e i contagi, con l'incidenza dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni che scende da 549 a 528 ogni 100mila abitanti. Rimane praticamente stabile il tasso di positività al 13,81% (-0,09%).