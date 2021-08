Covid, in Russia nuovo picco di morti: 815 in 24 ore

Afp

In Russia si registra un nuovo picco di morti per Covid, 815 nelle ultime 24 ore (dopo gli 808 del giorno precedente), un numero che non si era mai visto nel Paese dall'inizio della pandemia. Lo riferisce il centro nazionale contro la malattia, secondo cui in un giorno si sono contati 22.277 contagi. In tutto la Russia conta 6.557.068 casi e 168.864 decessi.