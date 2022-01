Covid, in Perù la pandemia ha reso orfani circa 98mila bambini

Afp

In Perù circa 98mila bambini sono rimasti orfani a causa del Covid-19. Lo annuncia il governo del Paese più in lutto al mondo per la pandemia in relazione alla sua popolazione totale. "Abbiamo questo triste primato", afferma il ministro per le Donne, Anahi Durand, sulla base dei dati della rivista medica The Lancet. Il Paese sudamericano, che sta attraversando la sua terza ondata epidemica, ha contato oltre due milioni contagi e 202.900 morti.