Covid, in Olanda scatta lockdown di cinque settimane

Afp

In Olanda scatta un lockdown di cinque settimane per arginare il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte. Da martedì tutti i negozi non essenziali chiuderanno fino al 19 gennaio insieme ad attività commerciali come parrucchieri, musei e teatri. Le scuole e le università dovranno passare alla didattica a distanza. Bar e ristoranti, chiusi da metà ottobre, continueranno a offrire servizio da asporto.