Covid, in Olanda la variante Omicron diventa dominante

Afp

La variante Omicron è diventata dominante in Olanda. Ad annunciarlo è l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente che ha sottolineato come, nonostante i contagi siano da giorni in calo, l'alta trasmissibilità di Omicron determinerà "un nuovo aumento delle infezioni" e, probabilmente, "crescerà anche il numero di ricoveri ospedalieri". L'Olanda è in lockdown ed è stata tra i primissimi Paesi a registrare i casi della nuova variante.