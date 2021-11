Covid, in Nuova Zelanda migliaia in piazza contro restrizioni

Afp

Migliaia di persone sono scese in piazza in Nuova Zelanda contro le restrizioni anti Covid imposte dal governo. Circa 3mila manifestanti, tra cui decine di motociclisti, la maggior parte senza mascherina, hanno attraversato il centro di Wellington. Alcuni di loro portavano bandiere con la scritta "Trump 2020", mentre altri avevano cartelli maori o striscioni con slogan contro i blocchi o l'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti.