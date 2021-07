Covid, in Lettonia possibili licenziamenti per chi non si vaccina

Afp

In Lettonia i datori di lavoro saranno autorizzati a licenziare i dipendenti che non avranno ottenuto i certificati Covid-19 entro il 15 settembre: i lavoratori avranno tempo fino a quella data per vaccinarsi. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri della repubblica baltica, che ha anche reso obbligatoria l'inoculazione del siero per medici, assistenti sociali e insegnanti, tra gli altri. Lo riferisce l'agenzia di stampa Leta.