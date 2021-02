Covid, in Israele vaccini a tutti: anche per strada

In Israele la campagna vaccinale anti Covid va a gonfie vele. A Gerusalemme, ad esempio, le dosi vengono somministrate anche per strada, a passanti che vengono invitati a mettersi in coda, senza prenotazioni e senza pagare nulla, nelle postazioni itineranti gestite dalla Magen David Adom, che è l'equivalente israeliana della Croce rossa italiana.

"Qui è aperto a tutti, possono venire tutti", assicura un frate francescano che si è appena vaccinato, ai microfoni dell'inviato di "Mattino Cinque". Il farmaco che viene usato in Israele è quello di Pfizer: l'azienda americana ha assicurato al paese 10 milioni di dosi.