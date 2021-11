Covid, in Israele stop a voli internazionali e quarantena per arrivi

Afp

Israele si blinda a causa della variante Omicron e chiude tutti i voli internazionali per le prossime due settimane ai turisti, oltre a rendere obbligatoria la quarantena per gli israeliani arrivati dall'estero. Lo ha deciso il governo: in particolare è stato approvato lo stop agli arrivi internazionali per i turisti per due settimane e la quarantena obbligatoria per tutti gli israeliani che arrivano dall'estero.