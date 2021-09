Covid, in Israele indice Rt sotto l'1: è la prima volta da 3 mesi

Ansa

In Israele l'indice Rt è sceso allo 0,95%, sotto l'1% per la prima volta dopo tre mesi. Eran Segal, un esperto del Weizmann Institute e consigliere del governo, ha escluso che questo possa dipendere dalla diminuzione dei tamponi registrata in questi giorni di festività nel Paese. L'ultima volta che l'indice era sceso sotto l'1% è stata agli inizi di giugno, prima dell'inizio della quarta ondata causata dalla variante Delta del Covid.