Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari

Un gruppo di esperti israeliani ha raccomandato una quarta dose del vaccino anti Covid per le persone di oltre 60 anni e per gli operatori sanitari. Una decisione salutata dal primo ministro Naftali Bennett come "una grande notizia" che "ci aiuterà a superare l'ondata di Omicron" che si sta diffondendo globalmente. Ora serve l'approvazione del direttore generale del ministero della Salute quando verranno rilasciate delle linee guida più chiare.