Covid, in Iran un morto ogni due minuti: in un giorno 588 vittime

In Iran ogni due minuti una persona muore a causa del Covid-19. Lo ha affermato la televisione di Stato, mentre il Paese del Medio Oriente più colpito dall'epidemia registra il picco di 588 vittime in 24 ore. In diverse città gli ospedali hanno esaurito i letti per i nuovi pazienti e solo il 4% circa degli 83 milioni di iraniani è completamente vaccinato.