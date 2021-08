Afp

Il ministero della Sanità iraniano ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore si sono registrati 542 decessi per il Covid, un numero mai visto prima nel Paese. I casi di coronavirus segnalati sono stati 39.619, per un bilancio totale di 94.015 vittime su 4.158.729 contagi dall'inizio della pandemia. Il precedente picco di morti risale al 26 aprile, quando si contarono 496 decessi in 24 ore.