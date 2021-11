Covid, in Inghilterra la terza dose fa scendere l'indice di contagio

Afp

Torna a scendere l'indice di contagio Rt da Covid in Inghilterra, dove si passa da una forchetta tra l'1 e l'1,3 a una tra lo 0,9 e l'1,1, sotto la soglia d'allerta. A determinare questo abbassamento della curva è stata l'accelerazione delle terze dosi del vaccino, che sono state offerte a tutti gli over 50 e già somministrate a 9 milioni di persone. Da settimane in Gran Bretagna si segnalava una media quotidiana di circa 40mila nuovi casi al giorno.