Covid, in India ancora 3.754 decessi in 24 ore

Ansa

Il ministero indiano della Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore si contano nel Paese 366.161 nuovi casi di Covid-19 e 3.754 decessi. Si tratta di cifre leggermente in calo rispetto ai recenti picchi, ma sono dati ancora allarmanti. Continuano intanto gli appelli affinché si imponga un lockdown nazionale in India (al momento le misure vengono decise Stato per Stato).