Covid, in Gran Bretagna vaccinato il 75% degli over 18: contagi in calo

Ansa

Continua la frenata dell'impatto della variante Delta sui contagi da Covid in Gran Bretagna. Merito soprattutto dei vaccini: nel Paese è stato superato il record di copertura con doppia dose del 75% della popolazione over 18 e dell'89% con la prima dose. In calo i nuovi casi (23.510 nelle ultime 24 ore contro i 25.100 del giorno precedente). Il ministro della Sanità ha definito una "pietra miliare" la meta del 75% di vaccinati.