Covid, in Gran Bretagna oltre 7mila i nuovi contagi e 71 i morti

I nuovi contagi da Covid in Gran Bretagna balzano a 7.143, segnando il picco degli ultimi quattro mesi dopo due giorni di rallentamento. Nelle ultime 24 ore si contano anche 71 morti, la cifra più alta da prima dell'estate. In forte aumento anche il totale nazionale dei ricoveri, che hanno superato quota 2mila, mentre in terapia intensiva ci sono 297 persone.