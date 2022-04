Covid, in Gran Bretagna calo record di contagi senza mascherine

In Gran Bretagna si è registrato un calo record dei contagi da Covid.

Nell'ultima settimana gli infettati stimati nel Paese sono scesi infatti a 2,87 milioni, 900mila meno dei 7 giorni precedenti. In discesa di un 20% anche morti e ricoveri negli ospedali. La tendenza, favorita da vaccini di massa e quarte dosi riservate a over 75 e immunodepressi, si registra in assenza di restrizioni di sorta dopo la revoca decisa da ormai quattro mesi dal governo Johnson pure dell'obbligo delle mascherine ovunque.