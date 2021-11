Covid, in Germania mobilitati 12mila soldati per l'emergenza

Ansa

In Germania l'esercito intende mobilitare fino a 12mila soldati da qui a Natale per contribuire alla gestione dell'emergenza Covid. Secondo il magazine tedesco Der Spiegel, l'utilizzo delle forze armate servirebbe per aiutare gli ospedali, sostenere gli sforzi nella vaccinazione ed effettuare test e tracciamenti. Appello della cancelliera Angela Merkel: "Vaccinatevi per salvare l'inverno, ci aspettano settimane difficili".