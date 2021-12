Covid, in Germania dal 28 dicembre chiudono stadi e discoteche

Ansa

Nuove restrizioni anti-Covid in Germania. Dal 28 dicembre le partite di calcio saranno a porte chiuse, come annunciato dal cancelliere Olaf Scholz dopo il vertice con le Regioni. Decisa anche la chiusura, dalla stessa data, di discoteche e nighclub. Scholz è stato chiaro anche per quanto riguarda le celebrazioni durante le festività, durante le quali i contatti saranno ridotti a gruppi di 10 persone: "Non è tempo per i party di Capodanno", ha detto.