Coronavirus, in Francia più di 12 mila contagi e oltre 7mila in Gran Bretagna | Lockdown parziale a Madrid 

Resta alto l' allarme Covid in Francia, Spagna e Gran Bretagna , con migliaia di nuovi casi e rischi sempre più concreti di lockdown. Il governo spagnolo annuncia una serrata parziale a Madrid, mentre anche la Francia è sull'orlo della chiusura e a Londra, nel giorno in cui il Paese supera i 7mila nuovi casi, il premier difende le restrizioni anti-virus.

Lockdown parziale a Madrid - Il governo spagnolo ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorità regionali per l'estensione di un lockdown parziale a tutta la città di Madrid, dove i casi di positività al virus sono in forte aumento.

Francia, oltre 12mila casi - Torna a salire il numero dei casi in Francia, dove nelle ultime 24 ore si contano 12.845 contagi secondo il ministero della Salute. Sono 64 i nuovi decessi, che arrivano a 31.956 da inizio pandemia. Alto ma stabile il tasso di positività, fissato al 7,6%.

Numeri allarmanti in Gran Bretagna - Per il secondo giorno consecutivo in Gran Bretagna sono stati superati i 7mila nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati accertati 7.108 contagi (erano 7.143 il giorno precedente), per un totale dall'inizio della pandemia di 453.264 casi. I nuovi decessi registrati dalle autorità sono stati 71: 42.143 il totale delle vittime. Johnson difende le nuove regole anti coronavirus: "Sbaglia chi è contrario".

Il primo ministro: "Non si può lasciare che il virus faccia il proprio corso" - "Sono profondamente in disaccordo" con chi suggerisce di lasciare che "il virus faccia il suo corso" anche a costo di avere più morti. Così Boris Johnson in un briefing sull'emergenza Covid durante il quale ha difeso le restrizioni estese nel Regno Unito. Il premier britannico, pur ammettendo che occorrerà tempo per vedere l'effetto positivo delle restrizioni, ha confermato che il trend dei contagi resta in aumento.