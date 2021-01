Covid in Gb, picco di mortalità nel 2020: come ai tempi della guerra

Istockphoto

Il 2020 è stato un anno nero nel Regno Unito per numero di decessi. Secondo l'Ons, equivalente britannica dell'Istat, ci sono stati 697mila morti censiti, circa 91mila in più rispetto alla media degli anni precedenti. Un eccesso di mortalità ricondotto come causa o concausa al Covid in oltre 80mila casi. In cifra assoluta si tratta del numero più elevato di decessi nel Paese dal 1918, marcato dalla Prima Guerra Mondiale e dall'epidemia di Spagnola.